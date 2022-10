Marigliano, irregolarità nei lavori agli uffici della società: ecco come è andata

MARIGLIANO – Altro sequestro della polizia locale di Marigliano: questa volta i sigilli sono stati apposti dagli agenti ad un manufatto di una società che gestisce impianto di trattamento dei rifiuti in via Ponte delle Tavole snc.

Al posto di due container in acciaio adibiti ad ufficio e di una tettoia in acciaio sono stati realizzati locali con strutture in ferro , muratura e vetrate. Tali lavori sono stati effettuati con una Scia edilizia mentre invece necessitavano di un permesso a costruire. Inoltre la volumetria realizzata è maggiore di quella da loro riportata nella Scia. Il tutto comunque è in via di regolarizzazione.

In riferimento all’articolo pubblichiamo la precisazione della società coinvolta.

L’intervento della Polizia Locale ha riguardato solo ed esclusivamente un manufatto sito all’interno dell’impianto di stoccaggio di Via Ponte delle Tavole (tra l’altro in corso di regolarizzazione) e non l’impianto di stoccaggio, di proprietà della società cliente, che continua ad operare regolarmente e senza interruzione alcuna. Il sequestro, inoltre, non è stato ancora convalidato.