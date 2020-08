Con un comunicato stampa “postato” su Facebook Francesco Esposito Alaia rinuncia alla candidatura e annuncia il sostegno all’ex consigliere di maggioranza Vincenzo Esposito, indicato come candidato a sindaco nei giorni scorsi dalle liste Popolari, Andiamo Avanti per Marigliano, Cambia con Noi e Periferia 2030. Una coalizione, questa, che si autodefinisce di “centrosinistra” ma che recentemente aveva sondato la disponibilità di Rifondazione Comunista (ormai confluita nella lista Oxigeno di Saverio Lo Sapio con due candidati) e ora accoglie di buon grado il rinforzo offerto dalla compagine “Progetto Sociale con Alaia”, destra pura. Tant’è che il 4 agosto scorso, appena due settimane fa, lo stesso Alaia pubblicava su Facebook il seguente messaggio: “L’onorevole Luciano Schifone, dirigente nazionale di Fratelli d’Italia, nel corso di una riunione mi ha invitato a guidare come candidato sindaco il centrodestra, che unito sarà sicuramente vittorioso”.

La candidatura di Alaia aveva incassato, infatti, anche l’endorsement di Fratelli d’Italia – Marigliano che prima ancora, il 27 luglio, comunicava il sostegno alla candidatura di Sebastiano Sorrentino (ormai decaduta): ora, invece, la svolta inattesa.

I Popolari di Tramontano accolgono ovviamente con piacere “l’adesione di una nuova forza politica all’interno della coalizione”, e lo stesso Vincenzo Esposito, candidato a sindaco, scrive: “Onorato della decisione dell’amico Francesco Alaia di aderire alla coalizione che mi ha scelto quale Candidato Sindaco, gli esprimo profonda gratitudine per aver riposto in me la sua fiducia. La coalizione, con Franco e la sua lista, si arricchisce di nuova linfa che, insieme ai tanti amici, che dal primo momento hanno voluto e sostenuto la mia candidatura, utilizzeremo per il bene della nostra Marigliano”.

Di seguito il comunicato stampa condivido da Alaia: “Mancano pochi giorni alla presentazione delle liste per le comunali e lo scenario delle alleanze si presenta ancora incerto e confuso. Nell’attuale contesto il dott. Francesco Esposito Alaia , promotore della lista Progetto sociale con Alaia, nel sottolineare i problemi riguardanti la cittadinanza, ha accolto con favore il comunicato della coalizione di liste locali che indica l’ing. Vincenzo Esposito candidato sindaco. Nel predetto comunicato si esprime ampia apertura alle forze politiche e associative, senza discriminazione alcuna, che intendono dare il proprio contributo. Tutto questo rappresenta lo stimolo giusto e opportuno di cui ha bisogno la nostra città in questo particolare momento. Tuttavia, il dott. Alaia vista la disponibilità mostrata dal candidato sindaco ing. Vincenzo Esposito e dalla sua coalizione, tenuto conto della positività e della concretezza dei colloqui intercorsi con il medesimo ing. Esposito, dichiara che la lista civica Progetto sociale con Alaia di cui è promotore, aderisce alla coalizione guidata dall’ing. Vincenzo Esposito per concorrere insieme alla sua elezione di sindaco e del consiglio comunale di Marigliano”.

Dunque, ricapitolando: una coalizione autodefinita di centrosinistra, con un candidato sindaco ex Pd che pubblicamente si richiama ai valori politici di Ciriaco De Mita, assorbe al proprio interno una nuova forza politica di destra, dopo aver corteggiato Rifondazione Comunista, il tutto per dare forte continuità all’amministrazione guidata da un sindaco socialista (Carpino).

“Ma cos’è la destra, cos’è la sinistra”, cantava quel geniaccio di Gaber 26 anni fa. Ah, se le pipparelle di piazza Municipio potessero parlare, soprattutto in questi giorni d’agosto dove la ricerca di reciprocità politica sostituisce quella della felicità.

Nel labirinto delle ideologie (morte e sepolte), oggi come oggi anche il Minotauro farebbe fatica a orientarsi.