Marigliano, “Festa del commercio” con il contributo della Camera di commercio di Napoli

Il Comune di Marigliano, nella tarda serata del giorno 3 novembre, è stato ammesso al bando sportello 2021: “animazione territoriale attraverso i Comuni della provincia di Napoli”, istituito dalla Camera di Commercio di Napoli.

Un’opportunità significativa che l’ente napoletano, retto dal presidente Fiola, ha voluto porre in campo per sostenere l’economia metropolitana e promuovere il patrimonio turistico e culturale, valorizzando le eccellenze produttive del territorio.

Un risultato importante per la città di Marigliano, unica nell’agro-nolano tra i quattordici comuni ad essere risultati idonei alla manifestazione di interesse. Un successo che ha visto come protagonista l’associazione Aicast Marigliano, già presente nelle attività cittadine, riuscita ad intercettare risorse destinate a realizzare momenti associativi, ludici, culturali e sociali destinati a favorire gli esercenti commerciali e la popolazione.

Aicast si è fatta promotrice del progetto “Festa del commercio”, nome che si cuce perfettamente con gli obiettivi prefissati dalla Camera di Commercio di Napoli.

Spetterà ora al presidente Bonavolontà, con il direttivo e gli associati, interfacciarsi con l’amministrazione Jossa e creare la cabina di regia di un evento che permetterà a Marigliano di mettersi in vetrina e restituire quel senso di collettività che la pandemia ha drasticamente ridimensionato.