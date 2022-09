Marigliano, ex Lsu messi a tempo pieno

Marigliano, tempo pieno per tutti gli ex Lsu in forze al municipio. Il sindaco Peppe Jossa: “Dignità ai lavoratori ed efficienza dei servizi ai cittadini”.

L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Peppe Jossa ha proceduto all’assunzione a tempo pieno dei lavoratori socialmente utili in forze al municipio della città. Oggi la firma dei contratti che, di fatto, normalizza la condizione lavorativa degli ex LSU e contribuisce a rendere più efficiente la performance degli uffici comunali.

“Una giornata importante per Marigliano, per i lavoratori e per le loro famiglie”, dice il sindaco Peppe Jossa. “Con il passaggio dal part time al full time e con la progressione verticale e di carriera per le figure professionali di qualità – aggiunge il primo cittadino – non solo abbiamo reso organica una condizione che si è trascinata per anni, ma abbiamo contribuito in maniera determinante ad elevare la quantità e la qualità dei servizi prestati ai cittadini”