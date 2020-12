Marigliano, Covid19: primi interventi a cura del servizio di assistenza sanitaria a domicilio

Riceviamo dal Comando di Polizia Municipale di Marigliano e pubblichiamo.

A cinque giorni dall’attivazione del servizio di ambulanza comunale, e dopo aver valutato le criticità e messo a punto i dettagli, siamo in grado di fornire un quadro più ampio e dettagliato del servizio.

I turni dell’ambulanza vengono approntati con alternanza fra mattino e pomeriggio nei giorni infrasettimanali: per il sabato, prettamente con turno serale, e per la domenica si è deciso di estendere il servizio alle 12 ore (08.00/20.00), cercando, appunto, di coprire le fasce orarie in cui l’assistenza di medicina territoriale risulta fuori servizio o meno presente.

Di recente abbiamo aggiornato anche i medici di base, i quali (come già successo) riescono a interfacciarsi con gli operatori sanitari, riuscendo ad avere un quadro clinico ed anamnestico del paziente. In questo modo, lo stesso medico riesce a mettere a punto la cura più adeguata e gli stessi operatori riescono a comunicare eventuali degenerazioni dello stato di salute.

Attualmente si è intervenuti su 12 pazienti per diverse richieste. Dalle più “banali” crisi respiratorie a veri e propri casi sociali, come ad esempio una coppia di anziani coniugi positivi, abbandonati dalla badante, i quali non ricevevano più la regolare somministrazione delle terapie anticovid: da allora ogni giorno l’equipe sanitaria si reca al domicilio per effettuarla. La richiesta è pervenuta dal figlio della coppia, residente fuori regione ed anch’egli positivo in isolamento.

Aggiungendo ai contatti il numero di telefono dell’Ambulanza

(370 158 70 22)

È possibile reperire, sulle informazioni di profilo di Whatsapp, gli orari dei turni di assistenza: resta comunque garantita l’assistenza telefonica e di telesoccorso durante tutta la giornata.