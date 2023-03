Marigliano, case dell’acqua non garantiscono servizio: indagini su titolare dell’azienda

MARIGLIANO. Le ultime inchieste giornalistiche avevano segnalato lo stato di abbandono delle case dell’acqua sul territorio di Marigliano . Alcuni cittadini avevano lamentato nella fattispecie la scarsa pulizia delle stesse e in molti casi la inefficienza.

Da questa segnalazione fatta anche dal sindaco di Marigliano sono partite le indagini della polizia locale di Marigliano che hanno scoperto che il titolare della azienda nonché titolare del contratto sebbene regolarmente pagato non aveva fornito il servizio appropriandosi indebitamente delle aree comunali senza erogare il servizio pubblico.

Il comandante Nacar dichiara:”Le segnalazioni dei cittadini se filtrate in maniera adeguata portano a questi risultati . Le azioni giudiziarie sono a tutela delle truffe a danno degli utenti . Continueremo su questa strada e devo ringraziare l’ ufficio suap ed il suo responsabile che provvederà al distacco del servizio per permettere la continuità in modo adeguato ed efficente per fare in modo che i servizi resi dal comune vengano al servizio del cittadino”