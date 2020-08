La US Mariglianese è ufficialmente iscritta al campionato di Eccellenza per la stagione 2020/2021. Completati tutti gli adempimenti entro i termini fissati dal Comitato LND Campania i bianco azzurri disputeranno per l’ottava volta il massimo campionato regionale. Rimodulato l’assetto societario con l’ingresso di Luigi Porciello, giovane locale che rivestirà la carica di vicepresidente, le riconferme di Saverio Monda social media manger e Dino Manzone team manager vanno a completare l’entourage di patron Abete.

Rinnovato l’accordo con il main sponsor NETGROUP, connubio perfetto e duraturo. Altra novità in casa Mariglianese il lancio del progetto ACADEMY con presidente Umberto Amore, la collaborazione con tre realtà locali (Progetto Giovani 2006, Scuola Calcio Marigliano e ASD Centro Sportivo Azzurro) vede ampliare il vivavio bianco azzurro grazie alle categorie U19-U18-U17-U16.

La prima squadra invece riparte dall’esperienza di Orlando Stiletti, Direttore Sportivo dalle capacità indiscusse e dall’allenatore Luigi Sanchez tecnico preparato e motivato. La rosa quasi al completo, in primis le riconferme di Gaetano, Visone, Altea, Valletta, Marulli, Sena, Falco, Ritieni e i colpi in entrata poi di bomber Malafronte, il fantasista Aracri, Cozzolino, Barbarisi, Maritato e Scarparo sugli esterni, Adiletta tra i pali, Petrarca, De Giorgi e Battaglia in difesa. Ultimo annuncio di giornata il metronomo sempreverde Mimmo Olivieri.

Tutto pronto quindi in casa Marigliano per inaugurare la stagione nel migliori dei modi, l’apertura del l’attesissimo stadio Santa Maria delle Grazie, una marcia in più per tutta la comunità mariglianese. L’invito è rivolto a tutti i nostri sostenitori e non a seguire la squadra del paese, a sposare il progetto in pieno a tifare INSIEME forza Mariglianese.

La campagna abbonamenti è alle porte, seguiteci attraverso i nostri canali social, non smetteremo mai di sorprendervi.