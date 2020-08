Entra nel vivo la campagna elettorale a San Paolo Bel Sito in vista delle elezioni amministrative del 20 e 21 settembre per il rinnovo del consiglio comunale. Il PD conferma il sostegno al candidato a sindaco Raffaele Barone riconoscendo nella figura del noto avvocato del foro di Nola doti di grande leader politico, dalle spiccate capacità gestionali ed amministrative.

Un’alleanza di cui il segretario cittadino del partito, Benedetto Cava, è stato tra i principali fautori ritrovando la giusta intesa.

“Una scelta per nulla strategica ma ben ramificata nei punti del programma elettorale redatto dal candidato a sindaco, Raffaele Barone, in cui il PD riconosce le linee guida del partito – spiega Benedetto Cava – Da qui la decisione del tutto naturale di appoggiare la sua candidatura ben consapevoli della serietà di Raffaele che è, e resta, il nostro unico garante per le scelte future del paese che saranno prese nel solo ed esclusivo interesse della comunità. Nessun gioco di opportunità o di poltrone – aggiunge Cava – San Paolo Bel Sito merita un’amministrazione attenta ma soprattutto capace di intercettare i giusti canali per quella ripresa economica, sociale e culturale di cui necessita. Fare oggi una scelta sbagliata – continua Cava – affidandosi a personaggi di dubbia credibilità, espressione di un malcostume nazionale basato sull’opportunismo più becero, significa riportare il paese nel buio totale privandolo di quel rilancio che, sono certo, Raffaele Barone saprà invece portare avanti con spirito di abnegazione e lealtà ma soprattutto di squadra, fondamentale in un governo cittadino serio ed operativo”.