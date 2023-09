Marigliano, blitz sui cantieri: scattano le multe per i lavori

Marigliano – Dopo le lamentele pervenuti dai cittadini e numerosi esposti stamattina la polizia locale di Marigliano ha iniziato i controlli sui cantieri lasciati in pessimo stato sulla strada a Marigliano sia nel centro che nelle periferie .

Dalla prima indagine ispettiva sono emersi quattro sanzioni per circa 3009 euro a carico di Gori quasi tutti ad eccezione di uno a Faibano in capo ad un altra ditta subappaltatrice

“Questo scenario – dichiara il comandante Nacar – fa comprendere a quale scempio la città sia sottoposta con ditte che lasciano il manto stradale in condizioni peggiori di come lo abbiano trovato e che non eseguono i lavori a regola d’ arte .

Saranno severamente puniti con le sanzioni con obbligo immediato di ripristino dello stato dei luoghi pena la denuncia alla autorità giudiziaria”.