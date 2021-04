Riceviamo e pubblichiamo dal Pd di Marigliano

Nell’ultimo incontro, tenutosi in modalità online, il gruppo dirigente del Partito Democratico locale propone 3 punti nodali che caratterizzino le linee di intervento dell’amministrazione nel prossimo bilancio previsionale 2021: il potenziamento dei servizi sociali e dei servizi informatici; lo sviluppo di un ufficio di pianificazione e progettazione territoriale; l’utilizzo degli avanzi di amministrazione a sostegno delle

categorie maggiormente colpite dalle crisi economiche.

Non solo per fronteggiare l’emergenza pandemica, si rendono necessari interventi strutturali sul piano dell’offerta digitale e sul piano del rafforzamento dell’azione pubblica sui temi dell’assistenza e della sussidiarietà dei servizi alle persone, privilegiando fasce deboli o socialmente svantaggiate, anche attraverso un’azione politica più evidente ed incisiva nella pianificazione dell’ambito di appartenenza.

La città non può farsi trovare impreparata o in ritardo sul piano dell’offerta progettuale, in considerazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e per cogliere la grande occasione del Next Generation EU. Nel quadro di queste molteplici occasioni va posto l’ormai irrinunciabile progetto di recupero e valorizzazione del CENTRO STORICO, fattore e patrimonio di identità sociale e culturale vero e proprio volano di sviluppo economico e di rinascita.

Dal direttivo cittadino, inoltre, si rivolge all’amministrazione l’invito ad aprire un confronto pubblico con la cittadinanza e le sue forme associative, sui temi e sull’iter in corso della pianificazione urbanistica e sulle questioni del trattamento rifiuti in relazione all’impianto di compostaggio per cui è stata interessata la città

di Marigliano. Il Partito è pronto ad estendere ed approfondire queste importanti azioni amministrative attraverso la promozione e la massima partecipazione a momenti di confronto, coinvolgendo esperti ed autorità con la finalità di offrire un’informazione quanto più chiara possibile e proporre le soluzioni più

sostenibili a beneficio dell’intera comunità.

[wp_bannerize group="inline" random="1" limit="1"]