Marigliano, al Parco Verde Peppe Jossa tira le somme sulla campagna di ascolto

Riceviamo e pubblichiamo.

Dopo le numerosissime proposte inviate dai cittadini che hanno aderito con grande entusiasmo alla campagna di ascolto “La tua idea è Marigliano”, inviando suggerimenti e segnalando criticità, lunedì sera l’incontro dal vivo per un confronto sui temi emersi durante l’iniziativa.

L’appuntamento è per le 18,30 del 14 settembre al Parco Verde di via Masseria Coca Cola a Marigliano.

“Le regole anti Covid – dice Peppe Jossa, candidato sindaco sostenuto da Pd, Azzurra Libertà, La Città che Vogliamo, Impegno Civico e Città in Movimento – hanno inevitabilmente spostato la campagna elettorale sulle piazze virtuali ma è diventata forte a pochi giorni dal voto l’esigenza di incontrarsi di persona e condividere un percorso di partecipazione e cittadinanza attiva. Con le doverose e necessarie precauzioni, lunedì con i candidati che condividono con me la nuova visione di amministrare la città incontreremo i nostri concittadini per confrontarci proprio su quelle idee che testimoniano tanta voglia di migliorare il contesto in cui tutti viviamo, ma anche un grande attaccamento a questo territorio. Sono certo che lunedì verrano fuori tanti altri stimoli che ci consentiranno ancor di più di percorrere insieme la strada che porta ad una città dove tutti, in primis i più fragili, possano vivere meglio”.