Marigliano, 55 lotti per l’area Pip: aziende pronte a investire

Area PIP di Marigliano: pubblicato il bando per assegnare 55 lotti

Il sindaco Jossa: “Opportunità per le nostre aziende e per chi decide di investire sul nostro territorio”

Pubblicato il bando per assegnare 55 lotti di terreno nell’area Pip del Comune di Marigliano di via Nuova del Bosco. L’avviso con i dettagli e le informazioni utili alle aziende interessate ad insediare la propria attività produttiva nel distretto artigianale – commerciale – industriale della città è contenuto nella sezione gare ed appalti del sito internet del comune di Marigliano all’indirizzo www.comunemarigliano.it.

Le domande potranno essere presentate entro l’11 marzo 2022. L’area dedicata agli insediamenti produttivi si trova in una posizione strategica rispetto al territorio regionale ed è facilmente raggiungibile attraverso le più importanti arterie stradali, come le autostrade Salerno – Caserta e Napoli – Bari oltre che l’Asse Mediano.

“L’area Pip – sottolinea il sindaco Peppe Jossa – rappresenta senza dubbio un vantaggio per l’intera comunità cittadina. Le nostre piccole e medie realtà aziendali ed artigianali, interessate a potenziare le proprie attività, a renderle sostenibili sia dal punto di vista ambientale che imprenditoriale non dovranno trasferirsi altrove, ma potranno traslocare in strutture più adatte a favorire investimenti, sviluppo e tutela dei lavoratori mentre i cittadini beneficeranno di un percorso che fin dal primo giorno del nostro mandato amministrativo è costantemente indirizzato alla realizzazione di una città più ordinata, più sana, più sicura e più efficiente. A tutto questo va sommato il valore aggiunto determinato dalla presenza di chi vorrà investire sul nostro territorio favorendo nuove occasioni di lavoro che potrebbero essere colte dai nostri giovani”.