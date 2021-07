Mariglianella, tappa regionale Miss Italia. Valeria Esposito eletta miss provincia di Napoli

Riceviamo e pubblichiamo

Sabato 24 luglio si è svolta a Mariglianella la tappa regionale del concorso nazionale Miss Italia . Diverse sono state le ragazze fasciate Ma a Vincere il primo posto come Miss provincia di Napoli è stata: Valeria Esposito 23 anni di Marigliano ,iscritta alla facoltà di matematica presso il Campus di Fisciano ,aspira a diventare una futura insegnate .

Cura diverse passioni : la fotografia, perché grazie ad essa immortalo eventi e momenti che possono essere rivissuti solo tramite quel determinato scatto; la moda, grazie alla quale ha ottenuto diversi risultati.

Nel 2016 vince Titolo Nazionale di ‘Miss Ragazza Cinema OK ; in possesso già di un titolo provinciale di Miss Italia come 6°Classificata nel 2018 . Partecipazione al reality fashion show ideato da Emanuele sicignano, Programma basato su gare di stilisti di alta moda Roma attraverso la creazione di abiti propri creati a tema .

Nel 2018 diventa una delle ragazze seguite da Paola Barbaro e dal organizzazione “Miss Sant’Anastasia”

Dove nello stesso anno vice una delle fasce più importanti promesse dal concorso Miss Sant’Anastasia, la fascia “Miss Magma corallo” ( una delle fasce più ambiente del concorso nazionale Miss Magma di Liborio D’Urzo)

Inizia così il suo percorso nella moda diventa protagonista e ballerina in diversi videoclip dei Desideri. Nel 2019/2020 diventa una delle modelle più richieste per diversi calendari e Indossatrice per diversi stilisti sia campane che nazionali

Ha partecipato come comparse in diversi film come: “Made in Napoli i desideri” andato in onda su real time; “Made in sud” di Alessandro Siani

Testimonianza Mia (Paola Barbaro): “È una delle ragazze più importanti per me nn solo per la sua bellezza ma per il suo carattere sprizza energia da tutti i pori e nonostante la differenza d’età andiamo molto d’accordo soprattutto perchè mi somiglia molto ha sempre voglia di inventarsi e di partecipare è un peperino proprio come me e non si stanca mai”.

Testimonianza Mia (Valeria Esposito): “le mie vittorie le ho sempre dedicate ai miei genitori che mi sostengono sempre questa per me è un’altra conquista importante che non cambierà comunque il mio modo di essere realista e anche un po pazzerella lo ammetto ma nonostante tutto nonostante le mie vittorie . Resto sempre la ragazza semplice della porta accanto”