L’associazione animalista “In ricordo di Lacuna” ha organizzato “Pizzata informativa sugli animali” che si svolgerà giovedì 27 agosto 2020 alle ore 20:30 presso il ristorante pizzeria O’Sciaraballo sito in via Torino n°56, a Mariglianella. Si tratta di un evento già programmato precedentemente che doveva svolgersi in occasione delle festività di Pasqua ma a causa del lockdown è stato rimandato. L’associazione ha scelto questa zona perché abbraccia sia la bassa Irpinia che la città di Napoli e relativo hinterland.

Questa serata sarà un’occasione per conoscersi di persona con le persone che hanno a cuore la tematica animalista della zona e che seguono sui social l’associazione da queste zone e per trascorrere insieme una serata divisa in due punti: il primo, ossia, un momento informativo con diversi ospiti che hanno a cuore la tematica animalista e si occupano anche dei nostri fratelli animali che parteciperanno in maniera totalmente gratuita e pagando personalmente il proprio menù e dopo questo momento informativo potremo mangiare tutti insieme un menù ideato apposta per la serata (a scelta tra menù vegetariano, menù vegano e menù per i bambini), rispettando le normative anti-covid di seguito spiegate nei dettagli.

Nella prima parte ci sarà un intervento audio e video di: Gianluca Perilli, senatore, primo firmatario del D.D.L. #ProteggiAnimali, Eleonora Evi, europarlamentare e vice presidente dell’intergruppo Benessere e Salvaguardia Animali del Parlamento Europeo e con la presenza di Carmen Di Lauro, deputata della Repubblica Italiana, attivista animalista, Luigi Cirillo, consigliere regione Campania, promotore della L.R. “Tutela degli animali d’affezione e lotta al randagismo” e dell’emendamento per il numero verde per il pronto soccorso veterinario e di Luigi Iovino, deputato della Repubblica Italiana

L’ingresso sarà consentito esclusivamente ai possessori del ticket d’ingresso nominativo e numerato. Per ottenere il ticket è possibile contattare il numero 346 82 52 641 o inviare una mail all’indirizzo [email protected] con dicitura nell’oggetto “Prenotazione pizzata”. l’accesso sarà consentito previo uso della mascherina. All’ingresso ogni singolo partecipante sarà sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se questa risulterà superiore ai 37,5° o con sintomo respiratori sospetti non sarà consentito l’accesso. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate. Non potranno partecipare all’evento persone che negli ultimi 14 giorni ha avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS.

Al fine di ridurre le possibilità di contatto l’accesso al locale avverrà con la distanza di 1 metro tra una persona ed un’altra, attraverso l’individuazione di procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e posti a tavola stabiliti. Anche nel locale sarà rigorosamente rispettato il distanziamento dagli altri partecipanti. La mascherina andrà indossata anche nel locale e sarà possibile rimuoverla solo per la consumazione. All’ingresso sarà messo a disposizione di tutti i partecipanti un gel sanificante per le mani. Nel locale è consigliato di limitare gli spostamenti allo stretto necessario e comunque indossando sempre la mascherina. Parcheggio gratuito.