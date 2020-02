L’Amministrazione Comunale di Mariglianella, guidata dal Sindaco, Felice Di Maiolo, avente come Assessore all’Ambiente, la Dott.ssa Valentina Rescigno, e Assessore al bilancio e Lavori Pubblici, il Dott. Arcangelo Russo, con atto deliberativo di Giunta Comunale ha approvato il “Progetto definitivo ed esecutivo finalizzato al miglioramento dell’isola ecologica comunale di via Salvatore Quasimodo”.

In data 20 dicembre 2018 con n. prot. 15239, il Comune di Mariglianella aveva prodotto istanza di partecipazione al “trasferimento delle risorse in Conto capitale per la realizzazione e/o l’ampliamento ed il miglioramento delle dotazioni della tecnologia dei centri di raccolta a supporto della raccolta differenziata di rifiuti urbani”.

In seguito a dettagliata relazione con puntuale rappresentazione dell’intervento in parola, fatta dal Responsabile del Procedimento, Ing. Arcangelo Addeo, che dirige il Servizio Tecnico Comunale, è stato riconosciuto, da parte della Città Metropolitana di Napoli, un aumentato riconoscimento finanziario, passato da 40.000 a 51.454,80 Euro, in applicazione delle determinazioni dirigenziali dell’anno 2018, la n. 8445 e la n. 8558 relative all’assegnazione dei fondi dell’Ente di Piazza Matteotti. Tale contributo sarà destinato alla realizzazione di una “barriera verde “ lungo il perimetro dell’area interna dell’isola ecologica.

Con Determina n. 1 del 3 gennaio 2020 è stato conferito all’arch. Andrea De Sena iscritto all’Albo Professionale degli Architetti della Provincia di Napoli, l’incarico di progettista di direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori il quale in data 3 febbraio 2020 con prot. N. 1502 trasmetteva al Comune di Mariglianella il progetto definitivo ed esecutivo dei citati lavori.

Si avranno quindi: il potenziamento della videosorveglianza del sito; una nuova guardiola per il custode; l’aggiornamento del sistema gestionale; nuova piantumazione e potenziamento impianto antincendio.

Il Sindaco, Felice Di Maiolo, nonché Consigliere della Città Metropolitana di Napoli, e gli Assessori Valentina Rescigno e Arcangelo Russo, hanno affermato che “la tutela dell’ambiente è una priorità di questa Amministrazione Comunale. Perseveriamo a favore dell’ecosostenibilità del territorio anche attuando positive sinergie con Enti ed Istituzioni come, in questo caso, con la Città Metropolitana di Napoli, per l’azione di miglioramento dell’Isola Ecologica a supporto di una sempre più efficiente raccolta differenziata di rifiuti urbani e della qualità della vita della Comunità di Mariglianella”.