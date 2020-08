Quest’anno tocca anche al piccolo comune di Mariglianella, quasi ottomila abitanti. In giornata sono state presentate le liste che sostengono i due candidati alla carica di sindaco: gli ex assessori della giunta Di Maiolo (candidato alla Regione con il governatore De Luca) Luisa Cucca e Arcangelo Russo, oggi sfidanti dopo aver condiviso la stessa amministrazione.

Vediamo nel dettaglio le liste.

Lista Idee in Comune: candidato sindaco Luisa Cucca.

Ciro Aliperti

Valentina Altea

Giovanni Barone

Raffaele Cervone (Lello),

Sanità Guastaferro

Ciro Maione

Luigi Marmorino

Marco Porciello,

Giuseppina Principato (Pina)

Franca Santangelo

Ida Stringile​

Raffaella Terracciano (Lella)

Luisa Cucca ha augurato buona campagna elettorale a tutti scrivendo: “Ho presentato ufficialmente la mia candidatura. L’ho fatto insieme ai ragazzi che hanno creduto me. A loro voglio arrivi tutta la mia gratitudine per aver voluto che questo progetto prendesse forma e, soprattutto, tutta la mia stima per l’educazione personale e politica con cui si sono interfacciati con me e tra di loro. Auguro, infine, a tutti (candidati e non) di vivere una campagna elettorale basata sulle proposte tenendo sempre conto che il privilegio della memoria appartiene a tutti!”.

Lista Liberi di volare con Arcangelo Russo: candidato sindaco Arcangelo Russo.

Angela Cerciello

Giovanni Corbisiero

Tommaso Esposito

Antonella Fusco

Pasqualina Anna Ottaiano

Pasquale Piccolo

Felice Porcaro

Valentina Rescigno

Rocco Ruggiero

Giuseppina Sodano

Giancarlo Tramontano

Nicola Vallefuoco

Questo il messaggio di Russo, affidato poche ore fa alla piattaforma Facebook: “La campagna elettorale entra così nel vivo: auguri, perciò, alle donne e agli uomini di Mariglianella che hanno scelto di impegnarsi per la nostra Comunità. Sia un confronto vero, leale, sui temi e che vada oltre i personalismi.

Un augurio particolare alle amiche e agli amici che hanno scelto di impegnarsi con me nel progetto della lista “Liberi di Volare”, un mix di esperienza amministrativa, nuove professionalità e soprattutto tanta passione per la città”.