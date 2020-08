Marigliano, speciale elezioni comunali 2020: tutti i candidati delle liste

Come da cronoprogramma elettorale sono state consegnate e pubblicate in giornata le liste a sostegno dei quattro candidati a sindaco per la città: Giuseppe Jossa (Pd), Vincenzo Esposito (Popolari), Saverio Lo Sapio (Oxigeno) e Maurizio Sena (M5S).

Numerose le assenze, alcune delle quali clamorose. Non parteciperanno alla tornata elettorale, in qualità di candidati, molti protagonisti della legislatura appena conclusasi dopo cinque anni. L’ex presidente del consiglio comunale Vito Lombardi, l’ex assessore Giovanni Ricci e la consigliera (con delega a Cultura ed Eventi) Antonella Uras hanno affidato la notizia della loro assenza a Facebook, dove hanno espresso tutta la loro amarezza, facendo gli auguri ai candidati (in particolare ai loro ex colleghi di partito Jossa ed Esposito) e sottolineando la coerenza della loro scelta, frutto della incompatibilità con le alleanze promosse dal Pd e ufficializzate negli ultimi giorni. Non saranno della partita anche Gateano Bocchino, ex segretario del Pd in città, l’ex assessore Veronica Perna e l’ex consigliera Ester Fontanarosa. Defezioni pesantissime anche dall’altra parte (che stavolta è la stessa parte), dove non figurano più i nomi degli ex consiglieri Filomena Iovine (sconfitta da Carpino solo al ballottaggio nel 2015) e Pasquale Beneduce. Come annunciato è fuori anche l’ex consigliere e leader dei pentastellati Francesco Capasso, oggi in Città Metropolitana. Fuori anche l’ex consigliere Luigi Mautone, altro fedelissimo di Carpino.

Vediamo ora nel dettaglio le liste che da domani si sfideranno nella campagna elettorale per le amministrative del 20 e 21 settembre.

MoVimento 5 Stelle: candidato sindaco Maurizio Sena (fotografo).

Del Grosso Antonio

Del Giacco Barbara

D’Alessio Danilo

Mautone Raffaele

Savarese Salvatore

Esposito Violena

Rizzi Torino Silvio

Falco Antonietta

Terlizzi Francesca

Saccone Walfredo

Capasso Giuseppe

De falchi Lucia

Riccio Pasquale

Cardella Luca

Riccio Giovanna

Oxigeno: candidato sindaco Saverio Lo Sapio (consigliere comunale uscente).

Aletta Ester Rosalia, studentessa universitaria

Bonincontro Franco, pensionato

Di Palma Altea Francesca detta

“ALTEA”, dottoressa in Scienze Politiche

“ALTEA”, dottoressa in Scienze Politiche Di Somma Elisabetta, operatrice sociosanitaria

Esposito Caterina, impiegata

Esposito Mocerino Paolo, docente e segretario di Rifondazione Comunista Marigliano

Granato Annunziata, avvocato

Fiume Gennaro, perito elettrotecnico

Iossa Rosa, operatrice sociale

Iovino Raffaele, studente universitario

Mazza Concetta detta “TINA”, casalinga

Monda Luigi, docente, antropologo e storico dell’arte

Napolitano Serena, dottoressa in Scienze della Comunicazione

Comunicazione

Pignalosa Adriana, dottoressa in Biologia delle Produzioni Marine

Marine

Ranauda Marco, operaio

Santella Dalila Dafne, commessa

Spiezia Nicolina detta “NICLA”, docente in pensione

Villafranca Felice, pizzaiolo

Coalizione Pd, La Città che vogliamo, Azzurra Libertà, Impegno Civico e Città in movimento: candidato Giuseppe Jossa (consigliere comunale uscente).

Lista Partito Democratico:

Adolfo Stellato

Paolo Aliperti

Filomena Bolero (Mena)

Giuseppe Bonavolontà (Bon)

Franco Canzerlo

Ilaria Capasso

Giuseppe D’ Agostino (Peppe)

Nicolina Dalia

Angelica De Rosa

Guido Galdi

Angelo Sebastiano Iossa

Rosa La Montagna

Angela Lombardi (detta Angela)

Mariantonietta Maione (Antonietta)

Carmine Monda

Marianna Papilio

Fortuna Romano

Nicole Scognamiglio (Nicole)

Sebastiano Sorrentino

Giuseppe Spera

Francesca Tramontano

Eleonora Visco

Luigi Vivolo

Luigi Matrisciano

Va a finire qui, alla fine, l’ex consigliere Sorrentino (il biologo, non l’ex primo cittadino). Per il resto novità inevitabili date le defezioni dell’ultimo minuto e il giovane Adolfo Stellato capolista.

Lista Azzurra Libertà (espressione di Forza Italia):

Giuseppe Allocca

Maria Ambrosino

Claudio Beneduce

Raffaele Caprio

Carmelina Castaldo

Daniela De Filippo

Mariangela Di Maio

Serena Di Sarno

Raimondo D’Oto

Teresa Falco

Angela Guercia

Raffaele Guerriero (Lello)

Gaetano Lo Sapio

Sabato Manna (detto Dino)

Felice Mautone

Luigi Moccia

Rosanna Palma

Ilenia Franzese

Luigi Porciello

Roberto Rea

Alessandra Rivoli

Antonio Romano

Michelina Ruggiero

Emanuela Velotti

Qui manca l’ex consigliere Pasquale Beneduce ma c’è il figlio Claudio, oltre a Teresa Falco, entrambi impegnati promotori della rievocazione storica Gens Mariliani. Si registra, inoltre, la presenza dei consiglieri uscenti Dino Manna e Felice Mautone.

Lista Città in movimento (espressione di Forza Italia):

Pasquale Allocca

Bernardo Arienzo

Filomena Bisesto

Erasmo Buglione

Saverio Cecere

Giovanni De Vivo

Antonio Di Sauro

Franco Esposito

Giusy Francesca Pia Falco

Roberto Guarnaschelli

Francesco Maestro

Michelangelo Mariani

Giorgia Moricone

Tommaso Mormone

Silvana Nappi

Ciro Orecchio

Teresa Piccolo

Marianna Romano

Gaetano Spina

Angela Sposito

Salvatore Vecchione

Carmen Velotti

Antonietta Sodano

Forse la lista più “istrionica” se si considera che ne fanno parte l’ex commissario cittadino di Fratelli d’Italia, Pasquale Allocca, che ha rimesso l’incarico per ragioni di trasparenza e correttezza nei confronti di altri candidati e del partito; Salvatore Vecchione, gestore della pagina “Succede solo a Marigliano”, con la quale negli ultimi anni è stato critico e solerte commentatore dell’amministrazione Carpino, e infine Michelangelo Mariani, ex assessore nella giunta Sodano.

Lista Impegno Civico:

Michele Cerciello, ingenere civile

Roberto Ardolino, dipendente Ministero Giustizia

Francescantonio Buonincontri, ingegnere dell’informazione

Giovanni Caliendo, libero professionista

Antonella Calvanese, assicuratrice

Eleonora Catanese, ragioniere

Angelo Cervone, dipendente Ministero Giustizia

Tommaso Coone, dipendente Aeronautica

Agostina Cucca, studentessa universitaria

Felice Di Maio, ragioniere

Rita Esposito, segretaria

Vincenza Ferrara, operatrice sociosanitaria

Mariacarmen Foderetti, estetista

Giuseppina Iannuale, operatrice sociosanitaria

Michele Intragna, guardia giurata

Andrea Motugno, agente polizia penitenziaria

Santolo Panico, dipendente Ministero Giustizia

Carmine Piccolo, imprenditore edile

Vincenzo Ruggiero, pensionato

Vincenzo Sapio, guardia giurata

Mario Simbolo, pensionato (Ministero Giustizia)

Raffaele Tramontano, avvocato

Carmela Vivolo (Lina), avvocato

Arcangelo Vivolo, studente universitario

Lista La Città che vogliamo:

Raffaele Coppola

Amalia Cuomo

Andrea Del Giudice

Daniele De Luca

Immacolata Di Cicco

Aniello Esposito

Raffaele Esposito (Lello)

Antonio Fedele

Pasquale Galeota

Irene Lecce

Felice Maione Cerciello

Maria Matrisciano

Alfonso Montanaro

Giuseppa Oriente

Antonietta Riccio

Assunta Russo Spena

Gaetano Spagnuolo

Cristina Sepe

Giovanna De Blasio

Gianfranco Salvatore Santaniello

In sostegno alla candidatura di Jossa corre anche Raffaele Coppola, ex assessore della giunta Carpino che diede le dimissioni lo scorso gennaio per insanabili incompatibilità con l’amministrazione.

Coalizione Popolari, Cambia con noi, Andiamo Avanti per Marigliano, Periferia 2030 e Progetto sociale con Alaia: candidato Vincenzo Esposito (consigliere comunale uscente).

Lista Popolari:

Monica Allocca

Alfonso Appierto

Mariapia Castaldo

Giacomo Cerciello

Raffaele Cerciello

Stefano Cerciello

Pietro De Vita

Francesca D’ Onofrio

Giuseppa Esposito

Guglielmo Esposito

Gaetano Esposito Mocerino

Annarita Maione

Giuseppina Manna

Carmine Matrisciano

Maria Giuseppa Rosaria Nappa

Claudio Nappi

Angela Orlando

Anna Romano

Claudio Romano

Nunzio Romano

Francesco Tramontano

Marco Pelella

Qui troviamo il consigliere uscente Francesco Tramontano, in perfetta continuità dato che negli ultimi anni, dai banchi dell’opposizione, ha assicurato il proprio sostegno all’amministrazione Carpino.

Lista Cambia con noi:

Rosa Aliperti

Filippo Altarelli

Vincenza Annunziato

Rosaria Anna Autiello

Saverio Buonincontri

Stefano Cimmaruta

Assunta De Rosa

Sigismondo Esposito

Elena Guerra

Sebastiano Guerriero

Carmela Iossa (detta Elena )

Francesco Menichini

Alberto Micillo

Sebastiano Molaro

Luisa Oliva

Mariarosaria Pulente

Mariagiovanna Villano

Vittorio Luongo

Carla Giuliano

Qui troviamo l’ex assessore alle politiche giovanili, Rosa Aliperti, nominata direttamente dall’ex sindaco Carpino; inoltre sono presenti il consigliere uscente Molaro, Saverio Buonincontri, figlio del funzionario comunale responsabile del settore II, l’ex assessore al SUAP Assunta De Rosa con lo stretto collaboratore Sigismondo Esposito, ex consigliere comunale, e infine Sebastiano Guerriero, consigliere uscente di maggioranza. Manca, rispetto a cinque anni fa, l’altro consigliere uscente e imprenditore immobiliare Raffaele Caliendo.

Lista Progetto sociale con Alaia:

Francesco Esposito Alaia (Alaia)

Valentina Acciarino

Carmine Asco

Nicola Campanile

Maddalena Cannavacciuolo

Antonio Coppola

Federica Coppola

Pasquale Cucca

Giuseppe Di Maio

Antonio Esposito

Mariarosaria Esposito

Carmen Ferraiuolo

Roberta Iolo

Giovanni Meridiano

Salvatore Mezza

Gennaro Mocerino

Giovanni Monda

Luigi Monda

Fabio Orvetto

Annarita Papa

Chiarastella Parisi

Gennaro Scarano

Antonietta Tirelli

Sonia Zucaro

Lista Periferia 2030:

Rosa Capua

Renata Conti

Anna Ciccarelli

Brigida Dragone

Maria Morena Esposito

Maria Grazia Finiello

Maria Paudice

Antonietta Ripolino

Nicola Aliperti

Giovanni Amore

Sergio Annunziata

Ciro Bottiglieri

Michele Capasso

Angelo Cascella

Salvatore Di Mauro

Antonio Lucrezio

Domenico Napolitano

Gennaro Odore

Gabriele Scala

Francesco Telemaco

Salvatore D’ Ulisse

Ida De Martino

Mariana Maresca

Mariano Paolo Cerciello

Qui si registra la presenza della consigliera uscente Renata Conti e la new entry Domenico Napolitano, allenatore di basket, uno dei protagonisti dello sport in città.

Lista Andiamo Avanti per Marigliano:

Pasquale Falco

Patrizia Nappi

Massimo Oranges

Francesco Ammirati

Sofia De Simone

Barbara Monda

Maria Rosaria Monda

Veronica Giovannitti

Cuono Puzone

Giulia Ferullo

Sebastiano Romano

Felice De Cicco

Onofrio Casciello (Fifino)

Maurizio De Vita

Giovanna Setaro

Luisa Napolitano

Vitale Mattera

Giovanni Sparano

La cena è servita: secondo qualcuno il menù è leggero, nel senso che si prevedono insalate miste.