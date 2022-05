Manifesto selvaggio, lista Lettieri ci casca. Ecologisti: “Chi dovrebbe vigilare è il primo a violare”

Acerra. All’alba della campagna elettorale esplode già il caso manifesto selvaggio. E a macchiarsi di tale condotta è proprio la lista nella quale è candidato il primo cittadino in carica Raffaele Lettieri.

A denunciare l’affissione indiscriminata di manifesti da parte della Lista Lettieri è il gruppo Ecologisti&Cittadini, lista inserita nella coalizione “Per Acerra Unita” che candida a sindaco Andrea Piatto: “A liste non ancora consegnate è giá partito ieri il fenomeno del manifesto selvaggio. La lista del Sindaco Lettieri, cioè proprio di colui che dovrebbe vigilare sul rispetto delle leggi in materia, ha subito occupato le plance del Comune.”



“Il piccolo Putin acerrano, in barba ad ogni regola di decoro urbano, ha iniziato a sporcare la città. Denunceremo all’autorità competente, che dovrebbe essere lo stesso Sindaco in carica, la sua stessa violazione” si legge nella nota apparsa sulla pagina ufficiale del gruppo dove sono stati pubblicati i manifesti incriminati.