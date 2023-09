Manifestazione contro quarta linea, opposizione chiede patrocinio al sindaco

ACERRA – Per domani 15.09.2023 è convocata la conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari per programmare una seduta di Consiglio comunale per attività ordinarie del Comune di Acerra.

I consiglieri comunali di opposizione Salvatore Maietta e Giuseppe Casoria (Democratici X Acerra), Domenico Catapane (Più Acerra – Cambiamo), Vincenzo De Maria (Movimento di Popolo), Fausto La Montagna (Patto con Acerra), Salvatore Messina (Ecologisti&Cittadini), Antonio Nocera (Lista Piatto) e Andrea Piatto (X Acerra Unita), hanno chiesto l’iscrizione all’ordine del giorno della delibera di formale adesione del Consiglio comunale di Acerra alla manifestazione cittadina del prossimo 14 ottobre, organizzata dal “Comitato Unitario contro la realizzazione della 4 linea dell’inceneritore di Acerra”.

La proposta deliberativa, inoltre, fa atto di indirizzo al Sindaco e alla Giunta comunale di patrocinare la manifestazione, se richiesto dal Comitato Unitario, prevedendo anche un congruo contributo economico finalizzato alla promozione della manifestazione.

Per i consiglieri proponenti la delibera, è il momento, pur nei distinguo sul tema, di concorrere all’unità della città perché è una battaglia troppo importante, che la città non può perdere.