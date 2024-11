Manganello e droga in auto, nei guai 18enne. Denunciato dai CarabinieriI carabinieri della stazione di Portici hanno denunciato un 18enne di San Giorgio a Cremano per porto di armi. Il giovane era al volante della sua auto in Piazzale Brunelleschi quando i militari hanno intimato l’alt.Ha provato a nascondere qualcosa sotto al sedile posteriore ma i carabinieri hanno visto tutto. Sequestrato un manganello telescopico e 2 stecchette di hashish di circa 2 grammi che gli sono costate una segnalazione alla Prefettura.

Il sequestro rientra nell’ambito dei servizi di controllo del territorio svolti nei comuni vesuviani. Grande attenzione alle cittadine di Portici e San Sebastiano Al Vesuvio, recentemente al centro di fatti di cronaca. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni.