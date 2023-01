Maltempo fa crollare alberi. Altri sindaci chiudono le scuole domani

MARIGLIANO. Giornata difficile sul fronte maltempo a Marigliano. Si è registrata una caduta di alberi nella zona della scuola elementare don Lorenzo Milani e in piazza Valentino. Vigili del fuoco al lavoro per rimuovere i pericoli.

Intanto scuole chiuse anche domani a Pomigliano d’Arco, Acerra, Sant’Anastasia e Somma Vesuviana per la proroga del l’allerta meteo di colore arancione diramata dalla protezione civile della Regione Campania. I sindaci dei tre comuni (Gianluca Del Mastro, Tito D’Errico, Carmine Esposito e Salvatore Di Sarno), hanno infatti firmato ordinanze che dispongono la chiusura delle scuole, dei parchi pubblici e dei cimiteri anche per la giornata di domani, così come avevano fatto per oggi.

Nei quattro comuni, nelle ultime ore, non si sono verificati danni rilevanti dovuti al forte vento che sta imperversando sui territori in stato di allerta meteo. Il sindaco di Somma Vesuviana, inoltre, ha anche interdetto la sosta e la permanenza di persone e mezzi “sui ponti presenti sul territorio comunale”.