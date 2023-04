Madre di Donato “con mollica o senza” uccisa a martellate dalla vicina: voleva dare fuoco al corpo

Rosa Gigante, la donna trovata senza vita nella sua casa di Pianura, è stata uccisa al termine di una lite dalla vicina di casa.

La donna risulta essere la mamma del popolare salumiere Donato De Caprio, diventato una celebrità su TikTok, grazie ai suoi panini preparati a beneficio dei social, nella bottega della Pignasecca, con il tormentone finale “con mollica o senza?”. Uno slogan che lo ha reso celebre fino a fargli accumulare 3 milioni di followers.

Tanti gli attestati di solidarietà e le espressioni di cordoglio sui social all’indirizzo del ‘food influencer’ napoletano Donato De Caprio, tiktoker divenuto celebre per i suoi panini, colpito oggi dalla tragedia della madre uccisa in casa al termine di una lite in circostanze ancora da chiarire del tutto. Sui vari profili social che si rifanno alla salumeria “Con mollica o senza?” si apprende che il negozio oggi resterà chiuso per lutto. “Ci vediamo – si legge – giovedì”.

La ricostruzione della questura

Ieri sera personale della Polizia di Stato ha eseguito un decreto di fermo del P.M., emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli nei confronti di: RUSSOLILLO Stefania, nata a Napoli il 14.4.1976, in quanto ritenuta gravemente indiziata del reato di omicidio.

Ieri pomeriggio in via vicinale Santaniello , personale della Squadra Mobile e del Commissariato Pianura ha rinvenuto il corpo senza vita di GIGANTE Rosa classe 1950; sul corpo della vittima erano presenti evidenti segni di aggressione e tracce di un principio di combustione. Le immediate attività di indagine hanno consentito di individuare numerosi indizi di reità in capo alla RUSSOLILLO Stefania – vicina di casa – che avrebbe, probabilmente all’epilogo di un litigio nato per futili motivi, prima aggredito e poi ucciso l’anziana donna.

Il provvedimento eseguito è una misura cautelare, disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione, e il destinatario della stessa è persona sottoposta alle indagini e quindi presunto innocente fino a sentenza definitiva

