Madre del salumiere Donato uccisa, spunta un complice di Rosa

Si indaga ancora sull’omicidio di Rosa Gigante, madre del tiktoker Donato De Caprio. La presunta assassina sembra aver avuto un complice.

Nuovi rilievi nella casa del giallo in cui Rosa Gigante, madre del tiktoker Donato De Caprio, salumiere di “Con Mollica o Senza”, è stata trovata senza vita lo scorso 18 aprile a Pianura.

La tesi della famiglia di Donato

I nuovi accertamenti mirano a verificare se al momento dell’accaduto Stefania Russolillo, la vicina di casa accusata di omicidio volontario, fosse da sola in quanto l’avvocato della vittima e, alcuni testimoni hanno raccontato di aver visto la donna andare via dall’appartamento in compagnia di un’altra persona. Russolillo attualmente si trova ancora nel carcere di Pozzuoli e si monitorano le sue condizioni psicologiche.