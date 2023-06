Loculi della Congrega del Rosario, svolta dopo anni di attesa: si decide l’assegnazione

Salvatore Di Sarno ( sindaco di Somma Vesuviana,) : “Dopo decenni e decenni, giunge al termine la tortuosa questione dei loculi cimiteriali della Congrega del SS. Rosario”.

“Finalmente, dopo decenni, giunge al termine la spinosa questione dei loculi cimiteriali della Congrega del SS. Rosario. Ripercorrere la storia sarebbe davvero una questione complessa. I cittadini attendevano questo momento da tantissimo tempo e finalmente ora ci siamo. Il 15 Giugno, dalle ore 10, si riunirà la Commissione per l’assegnazione dei loculi. Tutti i cittadini interessati potranno anche assistere al collegamento video ed audio in diretta, recandosi nella Sala Consiliare del Comune di Somma Vesuviana, in Piazza Vittorio Emanuele III o tramite il Canale Youtube del Comune di Somma Vesuviana”. Lo ha annunciato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana