Lo Striano Calcio a 5 scrive la storia: campione imbattuto nel girone D della Serie D

Lo sport regala emozioni che restano nel cuore, e quella vissuta ieri a Striano resterà per sempre nella memoria dei tifosi giallorossi.

Lo Striano Calcio a 5 ha ufficialmente conquistato il campionato di Serie D, girone D, chiudendo la stagione da imbattuto, unico caso tra tutte le squadre campane della categoria. Un risultato straordinario, frutto di dedizione, sacrificio, talento e un gruppo unito dentro e fuori dal campo.

L’ultimo atto della stagione andato in scena presso il Temar Sport è stato tutt’altro che una formalità. Contro un’avversaria agguerrita, già matematicamente fuori dai giochi per la vittoria del girone ( ma lanciatissima per i play off) decisa a rovinare la festa, i padroni di casa hanno dovuto sudare e lottare fino all’ultimo minuto. Il match, iniziato in salita, ha visto subito lo Striano sotto di due reti. Un 0-2 che ha gelato per un momento il pubblico strianese, accorso numerosissimo per sostenere i propri beniamini nell’ultimo appuntamento stagionale.

Ma i ragazzi di mister Lino Suarato, leggenda del fustal non si sono scomposti; con lucidità e coraggio, sono riusciti ad accorciare le distanze portandosi sull’1-2 , rete di Giugliano.

Gli ospiti, però, hanno risposto colpo su colpo, ristabilendo il doppio vantaggio sul 3-1. Sembrava una serata storta, ma la forza di questo Striano è proprio quella di non mollare mai: prima il 2-3, poi il pareggio con il 3-3 (doppietta di Fusco), accolto da un forte boato.

Tuttavia, ancora una volta, gli avversari hanno trovato la via del gol, riportandosi avanti sul 4-3 a pochi minuti dal termine.

E proprio quando la sconfitta sembrava inevitabile, è arrivato lui: Miranda, a siglare il 4-4 che ha fatto esplodere Temar Sport.

Una rete pesantissima, che non solo ha evitato la prima sconfitta stagionale ed ha suggellato nel modo più emozionante un’annata trionfale.

A fine gara, esplosione di gioia, cori, fumogeni e applausi. La squadra, tra abbracci e lacrime, ha potuto festeggiare insieme al proprio pubblico, una comunità intera che si è stretta intorno ad un gruppo di ragazzi(quasi tutti autoctoni) che ha avuto il merito di crederci fin dal primo giorno.

Con questo trionfo, lo Striano Calcio a 5 guarda ora con fiducia alla prossima stagione, in una categoria superiore, ma con lo stesso spirito battagliero che lo ha reso protagonista assoluto della Serie D.