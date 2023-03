Lo accusa di avere una relazione con la sua ex e gli entra in casa

PORTICI. Controlli dei Carabinieri

Controlli anche nella città di Portici. I carabinieri della compagnia di Torre del Greco hanno identificato 127 persone e ispezionato 41 veicoli. Arrestato per atti persecutori un 43enne del posto già noto alle forze dell’ordine. E’ stato sorpreso dai militari nei pressi dell’abitazione di un uomo del 73 e gli avrebbe contestato una presunta relazione extraconiugale con la sua ex. Evidentemente ubriaco lo avrebbe minacciato di morte, per poi finire in manette. E’ ora in carcere in attesa di giudizio.

Arrestato un 39enne di Ercolano, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla procura della repubblica di prato. Il reato contestato è traffico illecito di rifiuti. E’ stato portato in carcere.

Denunciato un 44enne per porto abusivo di armi. Era nella stazione ferroviaria di Santa Maria La Bruna, anche lui ubriaco.

I controlli continueranno anche nei prossimi giorni.

Foto di repertorio