Lite per viabilità, finisce al pronto soccorso col femore rotto

Aggressione avvenuta a Mugnano di Napoli.

Ieri sera nel pronto soccorso dell’ospedale San Giuliano a Giugliano, sono intervenuti i Carabinieri della sezione radiomobile per una persona ferita. Precedentemente, un 53enne era stato ricoverato per una frattura al femore e una contusione al volto. Inoltre, quest’ultimo è già noto alle forze dell’ordine.

Secondo i Carabinieri, pare che il 53enne sia stato vittima di un’aggressione da parte di sconosciuti in seguito ad una lite avvenuta a Mugnano di Napoli per motivi di viabilità. Le indagini sono in corso e i Carabinieri sono impegnati a ricostruire l’esatta dinamica dell’evento.

Fonte foto: internet