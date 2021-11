Li fa entrare nel locale senza Green-Pass, commerciante acerrano stanato dai vigili

ACERRA – Nuova operazione anti-contagio stasera ad Acerra. Prosegue la campagna di controllo da parte degli Agenti della Polizia municipale sul rispetto dell’obbligo del green pass per l’accesso a determinate categorie di attività e servizi.

Questa sera i vigili in servizio in borghese, hanno multato il titolare di un’attività economica di Acerra per aver consentito l’accesso, all’interno della struttura, a clienti privi della prevista certificazione sanitaria.

Come evidenziato dal sindaco Raffaele Lettieri “è necessario richiamare ancora una volta l’attenzione di tutti i cittadini sulla necessità di rispettare con rigore le regole per la prevenzione del contagio.”