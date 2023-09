Leonardo Pomigliano, operaio di un appalto è grave. I sindacati: «Lotta tra la vita e la morte»

Le segreterie nazionali di Fim, Fiom e Uilm denunciano un infortunio sul lavoro nello stabilimento aeronautico e invitano i delegati di fabbrica a scioperare

E’ caduto ieri mattina da un’impalcatura piazzata nel reparto Bonding dello stabilimento aeronautico ma la notizia è trapelata solo oggi.

Un operaio di una ditta edile di Acerra si trova in gravi condizioni nel pronto soccorso di un ospedale napoletano. Comunque ieri i sindacati nazionali di Fim, Fiom e Uilm hanno fatto affiggere un comunicato congiunto nella bacheca della fabbrica per informare i lavoratori e per sollecitare le rsu a prendere provvedimenti con assemblee e scioperi.

L’operaio intanto ha battuto la testa durante la caduta da una certa altezza ed è giunto in ospedale in condizioni critiche. Stava provvedendo a rimettere in sesto i locali dell’azienda.