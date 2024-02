Leonardo Pomigliano: morto l’operaio rimasto gravemente ferito a settembre

Lo scomparso stava lavorando alle dipendenze di una ditta edile di Acerra

E’ morto Giovanni Mannilli, 64 anni, di Sant’Anastasia, l’operaio di un’ impresa edile di Acerra che il 25 settembre dello scorso anno rimase vittima di un grave infortunio sul lavoro mentre stava rimettendo in sesto una parete del reparto bonding, nel grande stabilimento aeronautico Leonardo di Pomigliano. Mannilli cadde da un’impalcatura e batté la testa a terra al momento dell’impatto al suolo. Alcuni minuti dopo fu ricoverato in ospedale ma le sue condizioni apparvero subito disperate. La morte dell’operaio è stata comunicata l’altro ieri dai sindacati Fim, Fiom e Uilm della Leonardo attraverso un duro messaggio affisso nella grande fabbrica pomiglianese che punta il dito sulle precarie condizioni di sicurezza in cui troppo spesso gli operai, anche quelli anziani, sono costretti a lavorare. .