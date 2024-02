Forestale scopre operai in tre abitazioni di Somma, stop a lavori illegali. Controlli pure a Ottaviano

SOMMA VESUVIANA – Le attività eseguite dai militari del nucleo carabinieri Forestali di Ottaviano eseguito per il controllo montano e rurale sono state molteplici. A tener banco sono i reati legati all abusivismo edilizio, tra questi spiccano uno sbancamento con terrazzamenti e deviazione di un alveo montano nel comune di Ottaviano.

L’area di circa 6000 mq è stata posta in sequestro dai militari in quanto sono sopraggiunti mentre si stavano eseguendo lavori che modificavano l’andamento naturale della area montana in assenza dei previsti titoli autorizzativi e non curanti dei rischi idrogeologicici che potenzialmente potevano provocare.

Nel territorio di Somma Vesuviana, nel perimetro attiguo ad un area archeologica, i forestali rinvenivano invece operai intenti alla realizzazione di tre abitazioni, privi di qualsiasi titolo o autorizzazione. Le opere venivano prontamente sequestre col deferimento alla Procura di Nola.

Quasi nelle vicinanze, a seguito di un attento controllo del territorio veniva altresì rinvenuta un altra realizzazione in corso d opera di un villino mentre originariamente doveva essere un semplice deposito agricolo.