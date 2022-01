Leonardo di Pomigliano, svolta per una divisione: c’è l’accordo

POMIGLIANO D’ARCO – “E’ positivo l’accordo quadro per rilancio della Divisione Aerostrutture di Leonardo One Company, firmato da azienda e sindacati. Si tratta di un’operazione che potrà sostenere un settore e i lavoratori di un comparto pesantemente colpito dalla pandemia”. Lo afferma in una nota Gianfranco Di Sarno, portavoce del Movimento 5 Stelle alla Camera e membro della Commissione Difesa.

“L’accordo -prosegue – dettagliata il percorso che l’azienda ha dichiarato di voler metter in atto nei prossimi anni assieme agli investimenti futuri. Le iniziative previste sono basi importanti per il programma Atr di Pomigliano. Allo stesso tempo è stata definita la gestione della cassa integrazione ordinaria, l’ammortizzatore sociale che l’azienda aveva richiesto per tutti gli stabilimenti del Mezzogiorno.”

“L’intesa è un passo concreto per salvaguardare la filiera produttiva delle regioni del Sud Italia in un settore che sarà fondamentale per far proseguire la ripresa del Paese e per compiere importanti passi avanti in un comparto ad alto contenuto tecnologico” conclude.