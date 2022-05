Leonardo Aerotech Academy: ok al bando. Assunti 20 giovani a Pomigliano

Partito il bando per la formazione e l’assunzione di laureati in ingegneria. Raso (Fismic):”Ottima iniziativa da integrare con la formazione di tecnici aeronautici”

E’ stato appena pubblicato il bando di selezione per l’ammissione alla terza edizione dell’Aerotech Academy, il percorso di alta formazione frutto dell’accordo tra Leonardo e l’Università degli Studi di Napoli Federico II. Obiettivo: formare figure professionali esperte su tematiche di avanguardia dell’ingegneria industriale. Il percorso didattico, della durata di circa nove mesi, si svolgerà presso l’Aerotech Campus della fabbrica aeronautica Leonardo di Pomigliano d’Arco, struttura inaugurata nel febbraio del 2020 e che rientra nel network

dei Leonardo Labs, i laboratori di innovazione tecnologica del gruppo. Il corso di alta formazione prevede la partecipazione di un numero massimo di 30 studenti. Possono partecipare alla selezione i cittadini italiani, i cittadini comunitari ovunque soggiornanti e i cittadini non comunitari che, alla data di scadenza del bando, siano in possesso di una laurea triennale, o titolo universitario equipollente, nelle classi di laurea L08 “lauree in ingegneria dell’informazione” o L09 “lauree in ingegneria industriale”. Il bando è consultabile sul sito www.aerotechacademy.unina.it. Grazie all’Aerotech Campus sono già stati assunti oltre 20 giovani dal gruppo Leonardo, al termine della prima edizione del campus nato per favorire l’innovazione e l’apertura a nuove soluzioni tecnologiche in linea con i trend di mercato.

”E’un’ottima inziativa – commentano Giuseppe Raso e Salvatore Sodano, rispettivamente segretario generale e responsabile per il settore aeronautico del sindacato di categoria Fismic, area metropolitana di Napoli – auspichiamo che a questa si aggiunga anche un progetto dedicato alla formazione di tecnici aeronautici”.