L’Eleganza nel Gusto: 88 ricette di 88 grandi Chef nel libro di Antonio Goeldlin

C’è tanto amore in questo progetto dedicato ai grandi protagonisti della ristorazione. Ottantotto grandi Chef che offrono preziose ricette grazie alle quali ognuno può cimentarsi nell’alta cucina. Questo pregiato volume è stato presentato lo scorso 28 gennaio a Milano, durante la prima giornata di Identità Golose, il congresso annuale dedicato alla Cucina d’Autore.

Sfogliare questo libro, ammirandone l’elegante veste grafica curata da Larissa Soffientini, fa sentire protagonista e testimone anche il lettore che si ritrova nel mondo autorevole degli chef, del loro minuzioso lavoro e della splendida missione dell’arte della cucina e del cibo. L’idea geniale è di Antonio Goeldlin, noto imprenditore campano dell’abbigliamento professionale (alberghiero, antinfortunistico e sanitario) che in tempi non sospetti, grazie alla sua esperienza, ha intuito che il settore della ristorazione, in continuo sviluppo e sempre più di tendenza, avesse bisogno di tessuti di alta qualità per nobilitare l’attività dei professionisti della cucina. Come confermato anche dagli Chef Chicco e Bobo Cerea nelle note introduttive del volume: quando si lavora comodi, si lavora meglio. In un’intensa e concreta prefazione Antonio Goeldlin introduce il lettore nel mondo delle 88 ricette degli altrettanti Chef come se fosse nello show-room della sua azienda e facendolo sentire a proprio agio: “Per me è un grande privilegio poter raccontare 88 grandi personalità della nostra cucina – tra chef, maestri pizzaioli e pastry chef – attraverso le loro grandi creazioni, con una narrazione emozionante e personale. Un modo per celebrarli e per ringraziarli per essersi fin da subito affidati a me – al mio estro e alla mia follia – scegliendo le mie divise per le loro cucine. E’ un vero onore inoltre poter contribuire al nobile lavoro che Massimo e Lara fanno da anni con la loro associazione Food for Soul, un importante progetto culturale che riesce a dare luce e voce al potenziale inespresso di persone, luoghi e cibo”. Grazie a questa mirata attenzione il libro non è un volume di ricette ma intreccia la storia della sua azienda fondata nel 1989, alla necessità di impreziosire le ricette attraverso i suoi ideatori, ritratti in scatti volutamente artistici e di rappresentanza e lasciando a tutta pagina, le foto delle loro opere d’arte. Questo libro diventa quindi speciale ed è un atto di riconoscenza verso le persone che Antonio Goeldlin ha incontrato ed apprezzato durante la sua crescita professionale. Professionisti eccellenti della nostra Italia che a loro volta hanno creduto in lui e si sono fidati della sua missione del suo estro, della sua creatività e del suo sogno. Il fine benefico è altrettanto nobile: il ricavato della vendita del volume verrà devoluto a Food for Soul, l’Associazione no profit di Massimo Bottura e Lara Gilmore da tempo impegnati a promuovere il recupero delle eccedenze alimentari sostenendo, al tempo stesso, un cambiamento sociale e un sistema più equo e sostenibile.

Antonio Goeldlin

Gli 88 grandi chef che hanno partecipato al libro (in ordine alfabetico) sono: Fabio Abbattista, Luca Abruzzino, Andrea Aprea, Corrado Assenza, Pepe Aversa, Matteo Baronetto, Raffaele Barlotti, Paolo Barrale, Enrico Bartolini, Italo Bassi, Luciano Bifulco, Christoph Bob, Gabriele Bonci, Renato Bosco, Cristina Bowerman, Maria Cacialli, Riccardo Camanini, Martina Caruso, Moreno Cedroni, Caterina Ceraudo, Bobo Cerea, Chicco Cerea, Maria Cicorella, Enzo Coccia, Mauro Colagreco, Fabrizio Condurro, Iside De Cesare, Salvatore De Riso, Gino Fabbri, Alberto Faccani, Loretta Fanella, Annie Fèolde e Riccardo Monco, Michelina Fischetti, Simone Fracassi, Anthony Genovese, Paolo Gramaglia, Vincenzo Guarino, Peppe Guida, Alfonso Iaccarino, Ernesto Iaccarino, Agostino Iacobucci, Domenico Iavarone, Gianfranco Iervolino, Takeshi Iwai, Tomaz Kavcic, Ernst Knam, Felix Lo Basso, Tony Lo Coco, Berardino Lombardo, Vitantonio Lombardo, Jacopo Malpeli, Giuseppe Mancino, Giovanni Mandara, Luca Marchini, Rosanna Marziale, Francesco Mascheroni, Stefano Mazzone, Antonio e Fabrizio Mellino, Gennaro Nasti, Norbert Niederkofler, Simone Padoan, Pasquale Palamaro, Alfonso Pepe, Wicky Priyan, Andrea Ribaldone, Ivano Ricchebono, Antonella Ricci, Angelo Sabatelli, Marco Sacco, Claudio Sadler 152 Luigi Salomone, Ciro Salvo, Lino Scarallo, Emanuele Scarello, Sandro e Maurizio Serva, Pier Daniele Seu, Felice Sgarra, Vinod Sookar, Gino Sorbillo, Francesco Sposito, Peppe Stanzione, Irina Steccanella, Ciccio Sultano, Pasquale Torrente, Cristian Torsiello, Cristoforo Trapani, Mauro Uliassi, Viviana Varese.

L’Eleganza nel Gusto

di Antonio Goeldlin

Trenta Editore, Milano

Pagg. 200 – Prezzo: € 30,00