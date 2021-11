Lavori in cattivo stato e sprofondamenti, blitz della Municipale

MARIGLIANO – Nuova indagine della polizia locale di Marigliano sui lavori mal eseguiti da parte delle ditte fornitrici dei servizi di erogazione pubblica .

In questi giorni nuove voragini e nuovi problemi per il manto stradale questa volta per lavori mal eseguiti e senza le condizioni di sicurezza da parte delle società del servizio elettrico.

Ancora un nuovo intervento a seguito di sprofondamenti della polizia locale di Marigliano e la ragionevole presunzione della cattiva esecuzione dei lavori .

Sono stati elevati i verbali per il cantiere lasciato in cattivo stato secondo quanto evidenziato dal comandante: sarà aperto sicuramente un fascicolo su questo aspetto perché vi sono altri cantieri lasciati in pessime condizioni dalle ditte fornitrici di servizi pubblici.