Bagno di folla per Di Maio nella sua Pomigliano: “Io con De Luca nella pandemia”

POMIGLIANO D’ARCO – Posti esauriti per la presentazione del libro del ministro degli Esteri Luigi Di Maio nel teatro Gloria della sua città natale, Pomigliano d’Arco (Napoli). Molti i cittadini costretti a tornare a casa per la mancanza di posti a sedere, prenotati in breve tempo dall’annuncio della presenza del ministro. La location della presentazione è stata anche cambiata dopo che in in un primo momento era prevista in una sala convegni della cittadina campana. Ad attendere Di Maio anche alcuni politici locali, poi raggiunti dal sindaco Gianluca del Mastro.

La sviolinata a De Luca. “De Luca è stato un amministratore che nel momento più difficile della pandemia ha chiuso di più e quindi andava bene in quel momento. Io in quei giorni ho sempre sostenuto la sua azione”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio alla presentazione del suo libro ‘Un amore chiamato politica’ a Pomigliano d’Arco con Lucia Annunziata e Francesco Boccia. “Poi è diventato sceriffo…”, ha aggiunto con una battuta.