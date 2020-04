“Occorre al più presto prevedere forme di sostegno per gli esercizi pubblici, in particolare per le pizzerie e la ristorazione sul tema degli affitti; con i locali finora chiusi gli esercenti sono allo stremo e continuare a pagare anche un affitto, spesso oneroso, è una beffa amara”.

Così Antonio Pace, presidente dell’Avpn (Associazione Verace Pizza Napoletana), lancia l’SoS sulla condizione economica che stanno vivendo gli operatori e propone incentivi “diretti e immediati” per gli imprenditori “sul terreno specifico dei canoni di affitto se non si può giungere ad uno stop dei pagamenti”. Pace propone anche di utilizzare la leva fiscale a favore dei piccoli proprietari nel caso di diminuzione dell’affitto. “La questione non va posta come una contrapposizione con i proprietari dei locali, ma è ovvio che, specie a Napoli in un contesto socio-economico precario, i piccoli imprenditori sono in ginocchio. Lo Stato, attraverso le sue articolazioni, deve aiutare, nel concreto, gli esercenti”.

