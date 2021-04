Riceviamo e pubblichiamo da Angelo Iannelli

Presentazione ufficiale del libro “Pandemia Seconda Ondata: Rabbia e Confusione – La sfida di Pulcinella” di Angelo Iannelli venerdì 16 aprile alle 18:30 nella splendida cornice di Villa Domi.

Nella splendida cornice di Villa Domi del patron Domenico Contessa, a partire dalle ore 18:30 venerdì 16 aprile, si terrà la presentazione ufficiale del libro “Pandemia Seconda Ondata: Rabbia e Confusione – La sfida di Pulcinella” dell’attore Angelo Iannelli che ha organizzato l’evento in collaborazione con l’Associazione Vesuvius e con Villa Domi Event.

L’artista poliedrico Angelo Iannelli, uno dei personaggi più attivi in questa Pandemia, da sempre attuale nei suoi scritti e anche con il suo personaggio de “Pulcinella“, che è stato instancabile, come d’altronde le altre volte nelle tante iniziative sociali, non fermandosi mai donando Speranza e Ironia a tutti. Come non ricordare le importanti iniziative come il cortometraggio “La sfida di Pulcinella in Pandemia”, la Pulcibefana per i bambini, il Panariello del Sorriso, i contest gatronomici e poetici e i libri della Pandemia, editi da Albatros, con le prefazioni di illustri personalità come il virologo Giulio Tarro e il Sostituto Procuratore Catello Maresca. Pur senza pubblico, bisogna parlarne!

La Pandemia è una guerra che ci sta distruggendo sia umanamente sia psicologicamente con Pulcinella che attraverso il suo Sorriso vuole dare speranza a tutti, iniziando dagli invisibili delle persone fragili. Vuoi vedere che sarà il sorriso a salvare il mondo! Perepe! Perepe! Perepe! L’incontro si presenterà, in versione studio televisivo e senza pubblico con gli interventi moderati dal giornalista Rai Nello Di Costanzo. I relatori presenti sono: Catello Maresca (Sostituto Procuratore), Giulio Tarro (Virologo), Cosimo Alberti (Attore Rai Fiction “Un Posto al Sole”), Gianni Maddaloni (Campione Judo), Domenico Contessa (Imprenditore), Edda Cioffi ( Psicologa e Conduttrice). Ad aprire la serata, una modella di Maria Mauro che porterà tra le mani il mostro del Covid – 19 sulle note di speranza del cantante Marcello Colasurdo. Concluderà i lavori l’ambasciatore del sorriso Angelo Iannelli.