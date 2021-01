Riceviamo e pubblichiamo dall’attore Angelo Iannelli

“Pandemia Seconda Ondata Rabbia e Confusione la sfida di Pulcinella” è il nuovo libro dell’attore e scrittore Angelo Iannelli.

L’attore e scrittore Iannelli ha realizzato un nuovo capolavoro per continuare a sfidare il Covid. La Pandemia causata dal Covid-19 continua il suo corso, e se al suo comparire nelle nostre vite ha causato una sensazione di smarrimento e preoccupazione mista alla voglia di tenere duro e di rinascere. L’opera, difatti, racconta di quella che da tutti è stata descritta come la “Seconda Ondata” ovvero un nuovo momento critico dal punto di vista sanitario, economico e sociale, che il virus ancora una volta ci costringeva ad affrontare. Gli occhi di Pulcinella, uomo del popolo, se la prima volta avevano capito la voglia di resistere per ricominciare, questa volta vedono sentimenti diametralmente opposti, in cui la rabbia la fa da padrona e la confusione provocata dalla politica non aiuta a dare fiducia e sicurezze per il futuro. La speranza continua ad essere il vero e unico faro che guida le riflessioni della maschera partenopea, confidando come da sua storica propensione, di ritrovare il sorriso dinanzi a qualsiasi avversità.

“Pandemia Seconda ondata Rabbia e Confusione la sfida di Pulcinella” è l’ultima fatica letteraria dell’Ambasciatore del sorriso Angelo Iannelli che attraverso la maschera , provoca , sberleffa, si arrabbia ma poi riesce a donare a tutti un sorriso e una speranza per un pronto ritorno alla normalità senza dimenticare i tanti morti . Nel primo secolo della sua vita la maschera di Pulcinella prendeva in giro il re e la sua corte, oggi il moderno Pulcinella, magistralmente interpretato dall’instancabile Angelo Iannelli, riesce nelle pagine di questo libro a farci riflettere su quanto è accaduto nel 2020 e quanto sta ancora accadendo, affrontando con caparbietà pulcinellesca la seconda ondata della Pandemia pungendo e denunciando con la sua ironia in 140 pagine Albatros edizioni. Parlando della sua esperienza durante l’epidemia, della rabbia del popolo, dell’emergenza sanitaria e di quella economica, della scuola, del lutto della cultura, degli invisibili, della corsa al vaccino ma pure della solidarietà, ricordando che Pulcinella unisce il mondo lo rialza e lo cura con il suo sorriso e come dice Pulcinella la Pandemia sapite chere’? Perepe! Perepe! Perepe! Prefazione è del Procuratore Generale di Napoli Catello Maresca testimonianze dello scrittore e giornalista Marco Perillo, il musicista e cantautore Lino Vairetti e l’attore Antonio Ciccone postfazione della giornalista e scrittrice Lucia de Cristofaro.

Un libro assolutamente da leggere, che racconta un momento storico particolare sicuramente sarà oggetto di studio nelle scuole.