La Pro Loco di Mariglianella, tra volontariato e divertimento

Mariglianella. Riceviamo e pubblichiamo:

L’associazione di promozione sociale è un punto di aggregazione per la piccola cittadina napoletana.

Un forte contributo dai giovani per la crescita del Paese.

Ormai rappresenta un riferimento per gli abitanti di Mariglianella, nell’hinterland napoletano: la Pro Loco Mariglianella A.P.S., fondata nel 2008, associazione di volontariato senza scopo di lucro, costituisce un centro di aggregazione per i Cittadini, con le sue attività di promozione turistica e

valorizzazione del territorio.

Con meno di 8000 abitanti, Mariglianella è un piccolo Comune e, per tale motivo, i giovani del posto si dedicano con passione al suo sviluppo socio-culturale, puntando

alla realizzazione di eventi volti a recuperare tradizioni, attrare turisti e divertire i locali, oltre ad un costante impegno rivolto alle fasce sociali più deboli. Festa Patronale, raccolta fondi per Telethon, feste di Carnevale, sono solo alcune delle attività promosse dall’associazione.

«Nel nostro piccolo offriamo servizi alla Comunità che possano dare valore al nostro Paese e ai suoi abitanti – ha spiegato Giovanni Maddaloni, Presidente della Pro Loco – una delle iniziative storiche più seguite, che porta a Mariglianella tantissime persone è sicuramente il “Raduno Plurimarche Auto e Moto D’epoca”. Giunto alla XII° edizione, è uno degli eventi più attesi dalla nostra Comunità che riempie di visitatori Mariglianella e che, con la sfilata tra le strade cittadine, colora le strade urbane con veicoli unici dei Club limitrofi, rappresentando un forte momento di unione e condivisione».

«Naturalmente possiamo realizzare tutte le nostre attività grazie al contributo dei soci della Pro Loco, Antonio Calabrese precipuamente per il Raduno – ha continuato il Presidente Maddaloni – nonché alla sinergia con le istituzioni, quali Don Ginetto, nostra guida spirituale, e al Sindaco di Mariglianella, Arcangelo Russo, oltre a tutta l’Amministrazione Comunale, per la loro costante vicinanza.

Un grande aiuto infine viene offerto dalle attività commerciali locali».

A testimonianza del forte impegno sociale, La Pro Loco è uno dei partner del progetto “Wonder Bis”, cofinanziato dalla Regione Campania con capofila l’Associazione Di.Vo., che ha come obiettivo la realizzazione di laboratori in favore di giovani con disabilità finalizzati a contrastare i fenomeni di esclusione sociale attraverso la pratica dello sport, oltre a prevenire l’uso di alcol e sostanze

stupefacenti. Insomma, guidano le azioni di questa bella e interessante associazione tanta voglia di divertire e divertirsi nonché un grande amore per il proprio paese.