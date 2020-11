Maria Pia Ammirati è ufficialmente la nuova responsabile della direzione di Rai fiction.

Originaria di San Giuseppe Vesuviano, Ammirati è una dei manager di Viale Mazzini da tanti anni ormai e oggi si è ufficialmente consolidato il suo percorso lavorativo con la nomina a direttrice di Rai Fiction appena ricevuta. Scrittrice e giornalista italiana, laureata in lettere, è stata, tra le altre cose, presidente del Comitato Pari Opportunità della Rai, vicedirettrice di Rai 1 e responsabile di vari programmi televisivi di successo, tra cui Uno Mattina, La vita in diretta e Domenica In. Dal 2014 dirige Rai Teche e collabora con varie riviste in campo letterario. La direzione di Rai ficton è, in una scala di importanza, seconda solo al ruolo dell’amministratore delegato. Dunque una carica davvero notevole per Maria Pia Ammirati, una donna e una professionista di grandissimo spessore ed una concittadina di cui andare estremamente fieri.