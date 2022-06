La moda del momento? Le proposte di matrimonio ai concerti. Le ultime da Ultimo…

Con la riapertura di stadi, palazzetti e teatri l’Italia intera è tornata ad assistere agli spettacoli e ai concerti dal vivo emozionandosi e cantando gli album dei propri cantanti preferiti.

Sensazioni bellissime che non si dimenticano e se poi a tutto questo aggiungiamo la nuova moda del momento allora c’è davvero da commuoversi. Girano sui social video di proposte di matrimonio avvenute durante i concerti, come le due dei giorni corsi allo show di Ultimo allo stadio Maradona di Napoli. Le due ragazze in questione si stavano godendo il concerto del cantautore romano quando all’improvviso è avvenuta la romantica proposta da parte dei loro partner mandando l’intero stadio in visibilio.

Un’altra proposta di matrimonio ad un concerto era avvenuta qualche giorno fa sempre al Maradona durante lo show di Vasco Rossi in cui il ragazzo si è improvvisamente inginocchiato chiedendo la mano alla sua fidanzata.

Momenti di dolcezza infinita anche per tutti i presenti che hanno assistito in diretta alla scena lasciandoli palesemente emozionati per un momento che indubbiamente non verrà mai dimenticato.