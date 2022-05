La Croazia protagonista al “ Travel Show” di Roma

Croazia: le principali novità al Salone del Turismo di Roma 2022 cessate le restrizioni per l’ingresso nel Paese. Varia, sorridente, sicura e vicina: la Croazia è la destinazione ideale per una vacanza da sogno

Al Palazzo dei Congressi Rts-Roma è in corso il salone del turismo “Travel Show”, che chiuderà domenica otto maggio, si tratta del più importante evento del settore del turismo a cui il pubblico può accedere liberamente in modo gratuito, si potranno scegliere per le prossime vacanze le mete estere e nazionali e comparare le varie offerte. La manifestazione è alla sua seconda edizione ed è un’opportunità di rilancio del settore così penalizzato dalla pandemia per gli operatori della filiera turistica, è un appuntamento aperto al pubblico che rappresenta un punto d’incontro

tra espositori provenienti da tutto il mondo, gli operatori del settore e i visitatori. Fra i principali espositori la Croazia sarà certamente quella che attirerà maggiormente il pubblico presente allo stand C6a dove sarà possibile scoprire le ultime novità presenti sul mercato. La Croazia parteciperà anche al B2B – Travel Open Village Evolution nell’area riservata agli operatori di settore, un’occasione per stabilire un contatto professionale tra operatori del turismo e agenzie viaggio. La notizia attuale è quella che la Croazia mette fine a tutte le restrizioni per chi desidera entrare nel suo territorio.

Le dichiarazioni

Viviana Vukelić, direttrice per l’Italia dell’Ente Nazionale Croato per il Turismo, ha dichiarato: «Possiamo dire che il 2021 per la Croazia è stato caratterizzato da un trend molto positivo grazie al sempre crescente flusso turistico. Il bilancio delle festività pasquali si è rivelato estremamente positivo, la maggior parte degli ospiti proveniva da Germania, Slovenia, Italia e Austria oltre che dalla stessa Croazia, i risultati ottenuti infondono ottimismo in vista della stagione turistica – così conclude la direttrice Vukelić – gli obiettivi e le priorità dell’offerta turistica croata è la “destagionalizzazione” attraverso la promozione delle potenzialità del Paese che non offre solo mare ma anche arte, cultura, turismo all’aria aperta, enogastronomia, turismo sanitario e wellness, turismo attivo, cicloturismo, congressuale, trekking, il tutto accompagnato da una natura bellissima, da aria pulita e da un’attenzione particolare alle tematiche del rispetto ambientale».

La Croazia è l’altra sponda dell’Adriatico: un paese vicino all’Italia che presenta ancora tracce evidenti di un passato romano e veneziano, ma che ha sviluppato una forte cultura identitaria, con tradizioni e movimenti artistici che le sono propri.

Per ulteriori informazioni consultare il sito www.croazia.hr

Isola di Brac Bol foto Aleksandar Gospic

Harry di Prisco