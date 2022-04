La coalizione Lettieri ha scelto: è Tito D’Errico il candidato sindaco

ACERRA – Il Dott. Tito d’Errico accetta la candidatura a Sindaco della Città di Acerra formulata nei giorni scorsi dalla coalizione formata da “Acerra Cresce”, “Acerra popolare”, “Movimento cittadino Fare”, “Acerra libera”, “Siamo Acerra”, “Iniziativa Democratica Acerra”, “Azione Acerra”, “Acerra – Europa verde”, “Acerra al Centro”, “Acerra Insieme”.

Queste le parole con cui il noto professionista acerrano ha sciolto la riserva: “Ho deciso di accettare la candidatura a Sindaco della città di Acerra propostami, per amore verso la mia terra e la mia comunità. Si sono realizzate, per diversi motivi, le condizioni per le quali diverse forze politiche e civiche si sono polarizzate attorno alla mia persona con l’obiettivo di attuare un programma condiviso, sostenibile ed inclusivo. Sulla base del lavoro sin qui svolto e considerati i numerosi temi aperti, ci proponiamo, con competenza, spirito di sacrificio e lealtà, di affrontare le sfide che il futuro ci riserverà ad esclusivo interesse della comunità tutta. Ringrazio la nascente coalizione per la fiducia riposta in me, sono certo che con il contributo di tutti noi saremo capaci di ottenere il consenso della città.”