Domenica 27 settembre “L’Orto Conviviale” di Sant’Anastasia organizzerà un evento fondamentale per la crescita culturale della città e della regione tutta: nella Sala Consiliare del Comune di Sant’ Anastasia, a partire dalle ore 11.00, verrà presentato un testo base per la conoscenza delle agromafie italiane e del fenomeno del caporalato in agricoltura. Il libro è “Sotto Padrone – Uomini, Donne e caporali nell’agromafia italiana” (Milano, 2019) e se ne discuterà direttamente con l’autore, Marco Omizzolo. “Sotto Padrone” è un libro duro, poetico e illuminante, in cui Omizzolo racconta dieci anni di ricerca e lotta ad una delle mafie meno conosciute e quindi più temibili del nostro Paese: quella che, attraverso il cibo, è connessa alla tratta di esseri umani, all’agricoltura irresponsabile, al potere politico più ipocrita, a professionisti compiacenti e a servizi di logistica e distribuzione inimmaginabili. Sociologo, ricercatore Eurispes e giornalista, Omizzolo ha scelto la modalità di penetrazione della realtà più profonda e pericolosa, infiltrandosi come bracciante tra i lavoratori Sikh dell’Agro Pontino e sfidando direttamente “il sistema”. Alle sue lotte e a quelle che in contemporanea sono nate nel Foggiano con il Movimento NO CAP si devono l’attuale legge sul caporalato (L.199/2016) e un’attività di coraggiosa denuncia che ha fruttato al Paese un risveglio sul tema volutamente troppo poco noto delle agromafie e che ha portato Omizzolo a essere nominato Cavaliere della Repubblica Italiana nel corso della presidenza Mattarella. Accanto a lui saranno presenti altri due ospiti di caratura internazionale: Gianni Fabbris di “Altragricoltura” e dell’ “Alleanza per la Sovranità Alimentare” – attivista e sindacalista tra i più impegnati nella difesa dei diritti dei contadini con un pezzo di percorso ne La Via Campesina – e Stefania Barca, ricercatrice in ecologia politica femminista all’Università di Coimbra e attivista instancabile in difesa dei diritti delle donne che, in questa occasione, parlerà della condizione femminile in agricoltura.