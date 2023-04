Io sono con Voi, la Giornata della Gioventù diventa musical al teatro Summarte

“Io Sono con Voi” è un musical teatrale incentrato sulla storia di un gruppo di giovani che ha il desiderio di partecipare al grande pellegrinaggio intercontinentale di giovani che e’ la Giornata Mondiale della Gioventu’. Lo spettacolo e’ incentrato completamente sulla Giornata Mondiale della Gioventu’. Viene rappresentata il percorso di un gruppo di giovani che sotto la guida del proprio sacerdote e dei propri animatori si preparano all’evento mondiale. Sono raccontati i desideri, ma anche le difficolta’ che i giovani incontrano e che vengono superate dalla fede del sacerdote e dall’intervento della Provvidenza.

Le storie personali di tutti i giovani protagonisti vengono raccontate attraverso lo stile della “music comedy”. La “music comedy” e’ un Genere teatrale anglosassone nel quale, su una trama più o meno solida, s’inseriscono canzoni, balletti, sketches comici e brani musicali. Basata sulla storia vera di un gruppo di Giovani che VOGLIONO PARTECIPARE ALLA GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTU’ (GMG), la commedia musicale descrive il percorso che i giovani intraprendono con il desiderio di partecipare alla GMG. Durante il percorso incontrano una serie di difficoltà che vengono superate con l’aiuto della Provvidenza. Lo spettacolo e’ ideato e realizzato sotto la regia di Antonio Carotenuto (autore dei testi e regia). La rappresentazione teatrale e’ interpretata dai giovani delle Sentinelle del Mattino (http://associazioneagapeonlus.com/sentinelle-del-mattino/). Le scenografie e coreografie realizzate dai giovani delle Sentinelle del Mattino. Musiche e Canti scritti, ideati e musicati dai giovani de “Le12Note” (http://associazioneagapeonlus.com/come-un-prodigio/ ) Il testo inedito e’ ideato da Antonio Carotenuto, regista della compagnia amatoriale gli Ardisti che da anni si dedica al teatro. Le Musiche de Le 12 Note e le coreografie dei giovani del Gruppo “Le Sentinelle del Mattino” animano il racconto delle storie dei giovani che si preparano all’incontro internazionale con il Papa.

Riscatto, fratellanza, comunita’, sogni, accoglienza, inclusione, onestà, vocazione e tolleranza. Mai come oggi, i valori promossi da IO SONO CON VOI sono necessari e fondamentali. Per questo, grazie al supporto del Teatro Summarte, le due serate del 22 aprile e 7 maggio 2023 saranno dedicate alle Sentinelle del Mattino e a supportare la partecipazione di 42 giovani alla Giornata Mondiale della Gioventu’ di Lisbona dal 1 al 6 agosto 2023. Afferma il presidente dell’Associazione Agape’ onlus che e’ organizzatore dell’evento: Un cast completamente giovane per una scelta ben precisa. “Dopo la pandemia, la categoria dei giovani è stata quella che più ha sofferto e quindi abbiamo proposto a dei ragazzi dai 12 ai 18 anni la realizzazione di un musical che raccontasse le loro storie soprattutto e che li portasse fuori con entusiasmo e gioia dal periodo di chiusura a cui sono stati sottoposti. Abbiamo voluto dare loro una chance, una possibilità. Tutti i Giovani portano dentro grandi talenti. Sicuramente i nostri ragazzi hanno un grande talento comunicativo”. Il pensiero del presidente Elisa Scotto trova conferma anche nelle parole del regista: “Prenderli tutti così giovani è abbastanza rischioso, soprattutto per un musical così impegnativo dove hanno una grandissima responsabilità. Però è stata una bella sfida e loro hanno risposto benissimo”. Il debutto della Commedia Musicale a Teatro Summarte a Somma Vesuviana sara’ il 22 aprile alle ore 20:00 con replica domenica 07 maggio alle 18:00 Il cd delle musiche originali de “Le 12 Note” dal Titolo “Come Un Prodigio”, ha venduto, negli anni, migliaia di copie in Italia e all’estero. La trama, incentrata sulle vite dei giovani del nostro tempo che si trovano ad affrontare una sfida che e’ anche un loro desiderio: partecipare al pellegrinaggio internazionale con il Papa. Il Musical “Io sono Con Voi” racconta i valori e le emozioni della quotidianità, ma dedica interessanti momenti e intense riflessioni sul rapporto tra amici, tra padri e figli, tra animatori/educatori e ragazzi, spesso contaminato da aspettative diverse e da valori distanti. Il rapporto con la fede e con la Provvidenza Divina e’ presente in ogni momento, musica, coreografia, immagine. Tutti questi argomenti sono sviluppati nello stile di una “music comedy” che ha sullo sfondo il percorso di preparazione di un gruppo di giovani che si preparano alla GMG (Giornata Mondiale della Gioventu’). Un viaggio per alcuni aspetti mistico e spirituale, per altri, di intrattenimento e intriso della travolgente simpatia ed entusiasmo di cui i giovani sono portatori. Che cosa è la GMG? GMG = Giornata Mondiale della Gioventù. La GMG o WYD (World Youth Day) è un incontro internazionale di giovani, provenienti da ogni parte del mondo, che si riuniscono insieme con il Papa, per testimoniare, approfondire e celebrare la propria fede cristiana. Ispirato dalle parole di Giovanni Paolo II nella veglia della Giornata Mondiale della Gioventù del 2000, le SENTINELLE DEL MATTINO sono un percorso di accompagnamento dei giovani verso la fede. Il percorso è iniziato durante la pandemia Covid19, quando una coppia di sposi, ispirata dalle parole di GPII, ha iniziato a radunare gli adolescenti che si erano allontanati da Dio, e dagli altri e a proporre degli incontri di gruppo.

I più grandi di età si sono resi disponibili per formare una equipe che si occupava di guidare il gruppo. Al primo gruppo si sono uniti 35 giovani e 15 animatori. Le Sentinelle del Mattino sono a servizio della Chiesa del territorio; le Sentinelle raccolgono i giovani nelle “periferie”, anche quelle “esistenziali”, nelle strade del nostro territorio. Come Sentinelle di un territorio che vive una cultura senza Dio, “ci sporchiamo le mani”, e contattiamo, ascoltiamo, accogliamo e accompagniamo i giovani che vivono queste periferie, seguendo le parole di monito pronunciate dall’Arcivescovo di Napoli don Mimmo Battaglia per il Patto Educativo: “il nostro Dio non è un Dio del tempio ma della strada.

Dobbiamo diventare una chiesa che si sporca le mani imparando quei linguaggi nuovi che nascono dalla grammatica perenne dell’amore evangelico”. La Beneficenza. Il 100% di ogni biglietto sosterrà concretamente la partecipazione di 42 giovani alla Giornata Mondiale della Gioventu’ di Lisbona dal 1 al 6 agosto 2023 (info: http://associazioneagapeonlus.com/gmg-lisbona-2023/). Lo scopo dell’evento è quello di creare un’occasione di aggregazione e di condivisione per giovani e le famiglie. In particolare, l’evento avra’ anche lo scopo di portare il messaggio cristiano a tutti i partecipanti, soprattutto ai giovani e di sensibilizzare alla partecipazione e ai valori della Giornata Mondiale della Gioventu’. Seguendo l’ispirazione delle parole di Papa Francesco (“L’arte, oltre a essere un testimone credibile della bellezza del creato, è anche uno strumento di evangelizzazione. Nella Chiesa esiste soprattutto per evangelizzare: attraverso l’arte – la musica, l’architettura, la scultura, la pittura – la Chiesa spiega, interpreta la rivelazione… Seguire Cristo non è solo una cosa vera ma anche bella, capace di riempire la vita di gioia, perfino nelle difficoltà di tutti i giorni. In questo senso la bellezza rappresenta una via per incontrare il Signore.”), vogliamo rappresentare una storia reale di un gruppo di giovani che rappresenta l’esperienza concreta della Provvidenza.

La manifestazione sarà oltre che un evento aggregativo, un’iniziativa di sensibilizzazione alla partecipazione attiva dei giovani, nonché di orientamento e formazione ai valori del volontariato (La cultura del dono, della condivisione e della partecipazione), in particolare del volontariato cristiano. L’Associazione Agapè Onlus è promotrice e organizzatrice dello spettacolo teatrale dal titolo: IO SONO CON VOI –IL MUSICAL (https://associazioneagapeonlus.com/event/io-sono-con-voi-ilmusical/ ). Data e luogo di svolgimento: 22 APRILE 2023 ore 20:00 – 07 maggio ore 18:00 – TEATRO SUMMARTE, Via Roma, 15, 80049 Somma Vesuviana, NA