Interrotta la linea della Circumvesuviana, pendolari a piedi

Problemi tecnici: parte di una linea della Circumvesuviana è interdetta. Inizia con una novità tutt’altro che positiva la giornata dei pendolari e degli utenti che utilizzano le linee vesuviane gestite dall’Ente Autonomo Volturno.

Come fa sapere l’azienda di trasporti in una nota ”causa problemi tecnici, i treni della linea Napoli-Torre del Greco via Centro Direzionale limiteranno, fino a contrario avviso, a San Giorgio a Cremano ed avranno origine da San Giorgio a Cremano per Napoli”.

Ad aggravare i problemi anche il fatto che sempre causa motivi tecnici, sulla stessa linea i treni ”non effettueranno servizio viaggiatori nella stazione di Bartolo Longo”.