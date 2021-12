Insigne tentato dai dollari canadesi: è vicino al Toronto

Lorenzo Insigne è sempre più vicino all’addio al Napoli e al trasferimento al Toronto. Fonti canadesi assicurano che sia quasi fatta, e a convincere il campione d’Europa azzurro sarebbe stata un’offerta che, secondo le cifre rimbalzate dall’Ontario, si aggira tra i 9,5 e i 11,5 milioni di dollari, più dei bonus legati alle prestazioni: si tratterebbe di uno stipendio, considerata la tassazione a Toronto del 48%, tra i 5 e i 6 milioni di dollari al netto. Il tutto per un contratto quinquennale, come dire cifre e durata dell’accordo che nessun altro club è in grado di offrire al capitano del Napoli, che a giugno si svincola .

E’ bene quindi che De Laurentiis e i suoi collaboratori comincino a pensare all’eventuale sostituto, ma per gennaio la priorità sembra essere quella di rinforzare la difesa: è stata fatta un’offerta alla Roma per Kumbulla, che però vorrebbe rimanere alla corte di Mourinho, così potrebbe essere più percorribile la pista Becao, ora all’Udinese.

Per sostituire il capitano l’idea potrebbe essere quella del colombiano dell’Atalanta Luis Muriel, in uscita dopo l’arrivo di Boga dal Sassuolo negli orobici.