Acerra, ok al Bilancio triennale: spese giù e 30 milioni da investire

ACERRA – Nella seduta di questa mattina il consiglio comunale di Acerra ha approvato il Bilancio di previsione 2022/2024 proposto dall’Amministrazione comunale.

Nel documento che ha ricevuto l’ok dall’Assise sono previste entrate ed uscite nel triennio per oltre 400 milioni: sono confermate le aliquote IMU, IRPEF e TARI e le misure per la lotta all’evasione tributaria, la riduzione tendenziale della spesa per il personale ed investimenti per circa 30 milioni di euro.

Soddisfatto il presidente dell’Assise Andrea Piatto: “Il bilancio è stato approvato in tempi record. Uno sforzo straordinario per continuare a rimettere in marcia l’Italia e la città dopo la fase pandemica.”