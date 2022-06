Inferno tra Acerra e Casalnuovo: brucia deposito auto, a rischio distributore Agip

Scene dall’inferno della Terra dei Fuochi pochi minuti tra Acerra e Casalnuovo. In località Ponte di Napoli, lungo la strada che collega l’hinterland alla clinica Villa dei Fiori e al centro commerciale Le Porte di Napoli, un incendio di grosse dimensioni è divampato in un’area che ospita un deposito di auto.

Ingenti i danni, come dimostrano le immagini, e grandissima preoccupazione per la salute pubblica e l’incolumità: il deposito in fiamme dista pochissimi metri dall’area di servizio Agip e meno di un chilometro dalla struttura sanitaria.

Sul posto la consigliera comunale di Casalnuovo Anna Giannattasio: “Grossa nube di fumo ad Acerra capannone dopo la pompa di benzina Agip. Sono stata sul posto, già sono arrivati vigili del fuoco e stanno provvedendo a spegnere l’incendio”